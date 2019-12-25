В Выборге увеличили время работы прививочного пункта

Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Для обеспечения доступности прививочной кампании в Выборге продлевается время приема граждан в будние дни. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ежедневно работает прививочный пункт в ТРЦ "РЕБУС", на 3 этаже (адрес: г. Выборг, Железнодорожный тупик, 4). С понедельника по пятницу прием теперь осуществляется с 10:00 до 20:00. В субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00.

В наличии против коронавируса: двухкомпонентная вакцина "Спутник V" и однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт". Также можно сделать прививку против гриппа – "Совигрипп" или "Ультрикс Квадри".



Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Фото: Piter.tv