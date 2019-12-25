В Выборге у предпринимателя нашли 175 килограммов санкционных продуктов

Ввоз этой продукции на территорию Российской Федерации запрещен.

Более 175 килограммов санкционной молочной продукции и колбасных изделий обнаружены у индивидуального предпринимателя, торгующего на одном из рынков Выборга. Об этом сообщила пресс-служба Выборгской таможни.

У бизнесмена изъяли 133 килограмма сыров, 27 килограммов колбасных изделий, 14,5 килограммов сливочного масла. Вся продукция произведена в Польше, Финляндии, Италии и других странах ЕС.

Ввоз этой продукции на территорию Российской Федерации запрещен. Материалы дела направлены в прокуратуру.

В начале сентября с "Полюстровского" рынка изъяли 3 центнера санкционных сыров и мяса.

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