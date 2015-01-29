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С "Полюстровского" рынка изъяли 3 центнера санкционных сыров и мяса
Сегодня, 15:59
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С "Полюстровского" рынка изъяли 3 центнера санкционных сыров и мяса

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Решается о возбуждении дела об административных правонарушениях.

Сотрудники службы таможенного контроля изъяли с территории Полюстровского рынка более 270 кг санкционных продуктов. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ 1-го сентября.

Рейд проводился совместно с сотрудниками Северо-Западной транспортной прокуратуры. Специалисты обнаружили 273 кг сыров, масла, мяса, которые попадали под санкции. Они были произведены во Франции, Финляндии, Италии, Испании и других странах ЕС. Продукты не имели ьных документов и не проходили надлежащую сертификацию.

Весь товар изъяли сотрудники Россельхознадзора. Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на полках петербургских магазинов нашли фальсификаты сыра. 

Фото: пресс-служба СЗТУ

Теги: продукты, рынок, санкционка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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