С "Полюстровского" рынка изъяли 3 центнера санкционных сыров и мяса

Сотрудники службы таможенного контроля изъяли с территории Полюстровского рынка более 270 кг санкционных продуктов. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ 1-го сентября.
Рейд проводился совместно с сотрудниками Северо-Западной транспортной прокуратуры. Специалисты обнаружили 273 кг сыров, масла, мяса, которые попадали под санкции. Они были произведены во Франции, Финляндии, Италии, Испании и других странах ЕС. Продукты не имели ьных документов и не проходили надлежащую сертификацию.
Весь товар изъяли сотрудники Россельхознадзора. Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на полках петербургских магазинов нашли фальсификаты сыра.
Фото: пресс-служба СЗТУ
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