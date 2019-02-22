В Выборге состоялся традиционный благотворительный кинопоказ

В зале "Выборг-Паласа" для просмотра фильма "Т-34" собрались ветераны, пенсионеры, представители общественных организаций и молодежные активисты.

Уже ставший традиционным для Выборга благотворительный кинопоказ, прошел в минувший четверг в кинотератре "Выборг-Палас". Как и в прошлом году, посетителями показа стали ветераны, пенсионеры, представители общественных организаций и молодежные активисты.

Фильмом, который объеденил в одном зале самых разных, но в равной степени значимых для города людей в этом году стал "Т-34". Напомним, что на прошлых показах также демонстрировались киноленты патриотической направленности. Так, в прошлом году в рамках благотворительного кинопоказа был продемонстрирован фильм "Танки".

Перед началом картины собравшихся в зале поприветствовал и поздравил с наступающими праздниками глава Выборгского района, Дмитрий Никулин.

Мероприятие как и в прошлые годы организовано по инициативе совета депутатов города Выборга, силами общественного объединения "Фаворит Выборг" при поддержке совета ветеранов Выборгского района.

Видео: Piter.TV