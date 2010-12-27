В Выборге состоится фестиваль "Здоровье-это здорово!"

В пятницу, 7 сентября, пройдет районный этап фестиваля, в воскресенье, 9 августа, областной.

Молодежь Выборга в возрасте от 15 до 25 лет примет участие в районном этапе фестиваля "Здоровье-это здорово!". Мероприятие состоится в пятницу, 7 сентября в 12:00 в Картинг-центре "Фаворит". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Спортивные мероприятия проходят в эти дни во всех муниципальных районах Ленинградской области в рамках акции "Неделя здоровья". Главной целью спортивных мероприятий является сохранение и улучшение здоровья молодых жителей региона. После районного этапа, в воскресенье, 9 августа, состоится областной молодежный фестиваль "Здоровье – это здорово!".На стадион "Авангард" приедут команды со всех райнов 47 региона. На конкурсных площадках участники будут состязаться в стрельбе из лука, бамперболе, перетягивании каната. Помимо этого, самым сильным и ловким нужно будет пройти полосу препятствий, удержаться на "быке-родео" и в "беличьем колесе". Для семей пройдет конкурс "Папа, мама, я – здоровая семья".

Ранее в День знаний для выборгских школьников устроили ярмарку досуга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО