В Выборге прошел областной фестиваль спорта "Здоровье – это здорово!"

Более 400 спортсменов со всей Ленинградской области посетили Выборг, чтобы принять участие в соревнованиях по любительским видам спорта.

В это воскресенье Выборг в очередной раз принял молодежный спортивный фестиваль "Здоровье – это здорово!". Около 400 спортсменов с 15 районов Ленинградской области приняли участие в состязаниях по стрельбе из лука, прохождении полосы препятствий, перетягивании каната, страйкболе и бамперболе. Также для участников фестиваля прошли развлекательные состязания на "бык-родео" и "беличьем колесе". А для молодых семей состоялся конкурс "Папа, мама, я – здоровая семья".

Организаторами мероприятия выступили комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с комитетом спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации Выборгского района, а также МАУ "Дом молодежи".

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"