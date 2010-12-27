В День знаний для выборгских школьников устроили ярмарку досуга

В День знаний на стадионе выборгской школы №10 состоялась ежегодная "Ярмарка досуга" для школьников.

Традиционно проводимое в первый день сентября мероприятие представляет собой презентацию, на которой сразу все учреждения дополнительного образования Выборга и Выборгского района представляют свои кружки юным выборжанам. В этот день дети и их родители имеют возможность ближе познакомиться со всем разнообразием спортивных секций, творческих коллективов, кружков, клубов по интересам и школ искусств, существующих в городе.

Ярмарка проводится с целью заинтересовать школьников и привлечь в учреждения дополнительного образования, где они будут заняты в свободное от учебы время. Организаторы "Ярмарки досуга" - комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма совместно с комитетом образования администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области и общественное объединение "Фаворит Выборг".

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"