Мероприятие приурочено к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Во вторник, 30 апреля, в Выборге состоится автопробег "Дорогами Победы", приуроченный к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сбор участников начнется в 14.30 на воинском захоронении № 33 (4 км Ленинградского шоссе).

В 15.00 состоится возложение цветов к мемориалу.

В 15.10 автоколонна стартует по маршруту, проложенному по улицам города: Ленинградское шоссе, ул. Северная, набережная 40-летия ВЛКСМ, набережная 30-го Гвардейского корпуса, Петровский мост, Петровская набережная, Крепостной мост, ул. Южный Вал, ул. П.Ф. Ладанова, ул. Выборгская, площадь Выборгских Полков, ул. Садовая, ул. Гагарина, пр. Победы, ул. Прорубная к мемориалу "Южное кладбище".

В 16.00 на "Южном кладбище" пройдет торжественно-траурная церемония. Участники акции почтут минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложат цветы к мемориалу.

В 18.30 состоится зажжение факела от "вечного огня", который будет доставлен в Санкт-Петербург в "Единую чашу воинской славы".

Желающим принять участие в автопробеге необходимо до 28 апреля заполнить анкету: goo.gl/jcrGgL. Справки по телефону: 8 (81378) 2-01-24.

Организаторы: комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МАУ "Дом молодежи".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО