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В Выборге снова запущено движение автобусов по маршруту № 4
Сегодня, 17:34
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lizapoluda

В Выборге снова запущено движение автобусов по маршруту № 4

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Транспорт будет доступен по пятницам и по выходным.

С пятницы, 3 июля, в Выборгском районе восстановлено движение общественного транспорта по местному маршруту № 4 от Выборга до СНТ "Эрудит". 
Так, из Выборга автобусы будут отправляться в субботу и воскресенье в 10:00, а также в пятницу, субботу, воскресенье в 18:10. Из СНТ "Эрудит" они выдвинутся в субботу и воскресенье в 11:00, и в пятницу, субботу, воскресенье в 19:00. 


Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе изменено расписание автобуса "Каменногроск-Выборг" 

Фото: Газета "Выборг" 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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