В Выборге снова запущено движение автобусов по маршруту № 4

Транспорт будет доступен по пятницам и по выходным.

С пятницы, 3 июля, в Выборгском районе восстановлено движение общественного транспорта по местному маршруту № 4 от Выборга до СНТ "Эрудит".

Так, из Выборга автобусы будут отправляться в субботу и воскресенье в 10:00, а также в пятницу, субботу, воскресенье в 18:10. Из СНТ "Эрудит" они выдвинутся в субботу и воскресенье в 11:00, и в пятницу, субботу, воскресенье в 19:00.



Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе изменено расписание автобуса "Каменногроск-Выборг"



Фото: Газета "Выборг"