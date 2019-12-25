Во время экскурсии в Выборгском замке мужчина упал с лестницы

Отмечается, что угроз для его жизни нет.

В воскресенье, 28 марта, во время экскурсии в Выборгском замке в Выборге 62-летний мужчина оступился и упал с лестницы, высота которой составляет порядка шести метров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

При падении мужчина получил телесные травмы, и вскоре был госпитализирован на месте происшествия. Отмечается, что угроз для его жизни нет.

На данный момент выясняются детали происшествия.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что башня Олафа в Выборге закроется на реставрацию на полтора года.

Фото: vyborgmuseum.org