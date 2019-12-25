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Во время экскурсии в Выборгском замке мужчина упал с лестницы
Сегодня, 21:40
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kraratau27

Во время экскурсии в Выборгском замке мужчина упал с лестницы

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Отмечается, что угроз для его жизни нет. 

В воскресенье, 28 марта, во время экскурсии в Выборгском замке в Выборге 62-летний мужчина оступился и упал с лестницы, высота которой составляет порядка шести метров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области. 

При падении мужчина получил телесные травмы, и вскоре был госпитализирован на месте происшествия. Отмечается, что угроз для его жизни нет. 

На данный момент выясняются детали происшествия. 

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки

говорится в сообщении. 

Ранее мы писали, что башня Олафа в Выборге закроется на реставрацию на полтора года. 

Фото: vyborgmuseum.org

Теги: выборг, выборгский замок, экускурсия
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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