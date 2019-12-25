Башня Олафа в Выборге закроется на реставрацию на полтора года

Первый этап реконструкции башни Олафа начался в феврале 2017 года.

Башню святого Олафа с 9 марта закроют для посещения на полтора года из-за реставрации. Специалисты приступят к внутренним работам. Закрыта будет и смотровая площадка, в башне планируют установить лифт с опорой на скальное основание. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского музея-заповедника.

Первый этап реконструкции башни Олафа начался в феврале 2017 года. Тогда специалисты восстановили утраченные межэтажные перекрытия, средневековые интерьеры башни, стены и внутренние лестницы. Объект снова открылся для посетителей лишь в январе 2019 года..

Башня святого Олафа – самая высокая на территории Европы и единственная в РФ средневековая господская башня. Выборгский замок был построен шведами в 1293 году.

Ранее в Выборге состоялось заседание координационного совета по туризму.

Фото: Piter.tv