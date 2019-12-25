В Выборге с 18 по 20 сентября пройдет международный форум детской книги

С 18 по 20 сентября в библиотеке Алвара Аалто в Выборге пройдет международный форум "Книжный Выборг". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
Гости встретятся с современными классиками детской литературы - Михаилом Ясновым, Мариной Бородицкой, бельгийской писательницей Элс Бейртен, художницей Варварой Помидор и другими. Также будут организованы круглые столы и мастер-классы с участием представителей издательств.
Участники мероприятия смогут приобрести лучшие образцы изданий для детей и подростков.
Некоторые из событий форума будут транслироваться онлайн.
Ранее мы сообщили о том, что задать вопросы о горячем питании детей в школах и садах можно по телефону горячей линии.
Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО
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