В Выборге с 18 по 20 сентября пройдет международный форум детской книги

Гости встретятся с современными классиками детской литературы, поучаствуют в совместных читках и театральных постановках.

С 18 по 20 сентября в библиотеке Алвара Аалто в Выборге пройдет международный форум "Книжный Выборг". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Гости встретятся с современными классиками детской литературы - Михаилом Ясновым, Мариной Бородицкой, бельгийской писательницей Элс Бейртен, художницей Варварой Помидор и другими. Также будут организованы круглые столы и мастер-классы с участием представителей издательств.

Участники мероприятия смогут приобрести лучшие образцы изданий для детей и подростков.

Некоторые из событий форума будут транслироваться онлайн.

Ранее мы сообщили о том, что задать вопросы о горячем питании детей в школах и садах можно по телефону горячей линии.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО