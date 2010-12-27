В Выборге расширят информационную базу для туристов

На автобусных остановках разместят всю возможную информацию о маршрутах движения автобуса.

Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов поручил комитету по городскому хозяйству улучшить информационные стенды на автобусных остановках города: добавить полные данные о маршрутах со всеми названиями остановок. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Орлов отметил, что Выборг - туристический город. Поэтому для туристов, самостоятельно изучающих город, необходимо предоставить комфортные условия для ориентирования по автобусным маршрутам.

Сейчас на выборгских остановках есть только данные о расписании движения автобусов, а уже в салонах общественного транспорта размещена более подробная информация, включающая в себя данные маршрутов с названиями остановок.

Коммитету по городскому хозяйству районной администрации предстоит создать дополнительные информационные таблицы для повышения уровня информационной базы автотранспортынх пассажирских услуг.

Ранее мы сообщали, что в Выборге прошли традиционные соревнования по дартсу и настольному теннису.

Фото: vbglenobl.ru