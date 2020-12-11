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В Выборге проверили соблюдение санитарных требований в местах проведения кинофестиваля

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Участники рейда проверили кинотеатр «Выборг-Палас», библиотеку А. Аалто, МДЦ «Виктория» и гостиницу «Дружба».

10 декабря представители районной администрации и полиции провели профилактический рейд на соблюдение санитарных требований.

Участники рейда проверили кинотеатр "Выборг-Палас", библиотеку А. Аалто, МДЦ "Виктория" и гостиницу "Дружба".

Нарушений противоэпидемического режима сегодня не выявлено. Все санитарные требования по нераспространению коронавирусной инфекции на данных объектах соблюдаются.

Андрей Гурьянов, начальник отдела ГО и защиты ЧС районной администрации 

Отметим, что в ходе рейда были проведены консультации и разъяснительные беседы с сотрудниками организаций и гражданами.

 

Теги: выборг, окно в европу, рейд
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Картина дня,

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