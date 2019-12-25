В Выборге проверили работу кафе и ресторанов после 11 вечера

Все точки, которые обошли участники рейда, были закрыты.

Представители местного отдела Роспотребнадзора, районной администрации, УМВД по Выборгскому району проверили, как учреждения сфер общественного питания и развлечений соблюдают требования постановления правительства Ленинградской области, направленного на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, 11 декабря после 23 часов, они проинспектировали кафе, рестораны, ночные клубы. Согласно постановлению областного правительства, с 11 вечера до 6 утра им разрешено работать только навынос и доставку. Исключение – столовые предприятий, а также кафе на вокзалах и автозаправочных станциях.

Все точки, которые обошли участники рейда, были закрыты. По словам заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Выборгском районе Ларисы Скрылёвой, в противном случае им грозили бы штрафные санкции. "Минимальный размер штрафа на юридическое лицо – 200 тысяч рублей, на индивидуального предпринимателя – 50 тысяч рублей. Материалы передаются в суд, и он определяет размер штрафа", - добавила Лариса Скрылёва.

Ранее мы сообщили о том, что Дмитрий Никулин провел прием граждан.

Фото: администрация МО "Выборгский район"