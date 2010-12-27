В Выборге прошли консультации по заключению договоров на обращение с ТКО

Рассматривались вопросы перехода на прямые договоры, сроки их заключения, процедурные мероприятия, которые необходимо выполнить организациям, обслуживающим жилые дома.

С 1 июня в Выборгском районе началась "мусорная реформа". Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами теперь оказывает региональный оператор: "Управляющая организация по обращению с твердыми бытовыми отходами" (ТКО). В связи с этим в Выборге прошло совещание по вопросам заключения договоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Его участниками стали представители ТСЖ и управляющих компаний, регионального оператора по обращению с ТКО, а также Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области, областного комитета по жилищному надзору и контролю и администрации Выборгского района.

Рассматривались вопросы перехода на прямые договоры, сроки их заключения, процедурные мероприятия, которые необходимо выполнить организациям, обслуживающим жилые дома.

В настоящее время на прямые договоры по услуге за обращение с ТКО перешли: ТСЖ "Терем", ТСЖ "Резервная, 1", ТСЖ "Красноармейская, 2", ТСЖ "Красноармейская, 14", ТСЖ "Красноармейская, 12", ТСЖ "Красноармейская, 26", ТСЖ "Александра", ТСЖ "Виктория", УК "ДОМА СТС", ООО "СТОК", АО "Выборгтеплоэнерго", ООО "УК "Рассвет", ООО "Энергопроект-М", ООО "Скандинавия", ООО "Спортарена", ОАО "Первомайское коммунальное хозяйство".

В домах, которые обслуживаются этими компаниями, в квитанции будет указан новый поставщик услуги и получатель денежных средств - Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области. В остальных квитанциях, которые приходят от ЕИРЦ ЛО, услуга по вывозу мусора также будет переименована на "обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)", но получателем денежных средств останется прежняя обслуживающая организация. Расчеты с региональным оператором будут осуществляться через нее.

Председатель Общественно-координационного совета по ЖКХ Выборгского района Сергей Балабанов отметил:

"Оформление договоров было главной темой совещания. Были определены вопросы, касающиеся перехода либо на прямые договоры, либо на договоры непосредственно с управляющими организациями. Считаю, что сегодня, благодаря усилиям администрации Выборгского района, удалось достичь определённого консенсуса в тех вопросах, которые вызывали затруднения у руководителей управляющих организаций при самостоятельном обращении к регоператору".

Начальник управления ЕИРЦ по Выборгскому району Эльвира Романенко напомнила, что у всех граждан, которые получают квитанции от ЕИРЦ Ленинградской области, появятся новая строка, которая называется "Обращение с твёрдыми коммунальными отходами" в коммунальных услугах. При этом плату из содержания жилья управляющие организации обязаны исключить.

Согласно достигнутой на совещании договорённости, представители регоператора по обращению с ТКО обязались не реже одного раза в месяц выезжать в населённые пункты Выборгского района для проведения личных приемов граждан.

В настоящее время Управляющей организацией по обращению с твердыми бытовыми отходами организована для ответов на вопросы горячая линия: 8 (812) 454-18-18

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО