В Выборге прошла научная конференция "Неизвестные страницы военной истории города"

Мероприятие приурочено к 11-ой годовщине присвоения Выборгу почетного звания "Город воинской славы".

В выставочном зале "Выборг – город воинской славы" прошла научная конференция "Неизвестные страницы военной истории города Выборга и Выборгского района Ленинградской области". Мероприятие приурочено к 11-ой годовщине присвоения Выборгу почетного звания "Город воинской славы". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На конференции присутствовали писатели, историки, краеведы, поисковики, представители правительства Ленобласти, областного ЗакСа, районной администрации и совета депутатов.

Город всегда был на рубеже военных действий, от петровских времен до Великой Отечественной войны. Поэтому, неслучайно одиннадцать лет назад Выборг был отмечен почетным и, в то же время, ответственным званием "Город воинской славы". Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Участники конференции говорили о победах русского оружия в Выборгской крепости VIII – начала XX веков, боевых действиях 181 стрелкового полка 43 стрелковой дивизии в районе острова Клест в Советско-финляндскую войну, Выборгском секторе береговой обороны Балтийского флота в начале Великой Отечественной войны (июнь-ноябрь 1941 года) и тактическом десанте на острове Соммерс в июле 1942 года, сражении за Роккала.

Депутат ЗакСа Михаил Макаров передал выставочному залу книги, в которые включены очерки и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны Ленобласти.

На прошлой неделе администрация Выборгского района посетила исторический центр города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО