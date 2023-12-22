На Большой Пушкарской реконструируют нежилое здание под выставочный зал

Благодаря двухсветному витражному остеклению создан визуальный эффект одноэтажного здания.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал облик выставочного зала на Большой Пушкарской улице, д. 10, литера Ж.

По данным портала "Строительный Петербург", проект предполагает комплексную реконструкцию нежилого здания под выставочный зал.

Для придания пластики и большей выразительности фасаду здания используется рельефная кладка с выступающими из плоскости стены кирпичами в неоднородной серой гамме. Скругление угла фасада было применено для органичного внедрения в окружающий контекст. Благодаря двухсветному витражному остеклению создан визуальный эффект одноэтажного здания.

Ранее стало известно, что здание Николаевского кавалерийского училища приспособят под школу на 1000 мест.

Фото: КГА