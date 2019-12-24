Выставочный зал "Манеж" сделает бесплатное посещение для медиков

Центральный выставочный зал "Манеж" объявил о том, что после пандемии сделает вход бесплатным для всех медицинских работников. Об этом говорится в официальной группе "Манежа" "ВКонтакте".
Сотрудники зала отметили, что профиль и специальность не будут иметь значение: любой медик до конца года сможет бесплатно ходить на все выставки и мероприятия "Манежа". Такой шаг в выставочном зале сделали в благодарность всем, кто сейчас борется с коронавирусом
Сегодня настоящие герои среди нас — это врачи, которые ежедневно отдают все силы на борьбу с пандемией. Команда Манежа желает вам мужества, веры, а главное, здоровья. Нет слов, которые могли бы в полной мере выразить нашу благодарность за вашу самоотверженную работу.
сотрудники "Манежа"
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Фото: Piter TV
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