В Выборге прошла консультация по поводу платежей за мусор

Разъяснения по квитанциям, в которых по-новому произведены начисления за мусор, даны представителями Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области.

Во вторник, 9 июля, в приемной губернатора, в Выборге, консультировали по вопросам о стоимости мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Разъяснения по квитанциям, в которых по-новому произведены начисления за мусор, даны представителями Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области.

В основном обращения поступили из Выборга.

По итогам двух дней приема населения, можно выделить основную тему, волнующую граждан. Это – оплата по двум-трем объектам недвижимости одновременно. отметила начальник отдела территориального Управления в Выборгском районе ЕИРЦ ЛО Эльвира Романенко

Речь идет о тех случаях, когда граждане проживают в квартире, но имеют земельный участок, дом, или несколько квартир.

Собственники, которые получили 2-3 квитанции за 2-3 своих объекта, считают справедливым учитывать только один и обосновать отсутствие наличия мусора там, где не проживают.

В составе приемной комиссии – юрист, менеджер, отвечающий за оформление договоров; специалисты Управления по обращению с отходами.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО