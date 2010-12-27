В Выборге прошла эстафета в честь 73-й годовщины Великой Победы

В спортивном соревновании приняли участие 600 человек.

В Выборгском районе учащиеся школ, колледжей и вузов приняли участие в легкоатлетической эстафете. Масштабное сспортивное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Великой Победы, объединило более 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Выборгского района.

Легкоатлетическая эстафета началась с торжественной церемонии на площади Выборгских полков. Перед учащимися выступил заместитель главы районной администрации Николай Шишкин. Затем к юным спортсменам обратилась председатель Федерации ветеранов спорта Лидия Васильева. Это особый гость для памятной эстафеты: она принимала участие в аналогичном забеге в 1946 году.

По итогам спортивного мероприятия судьи назвали лучших участников эстафеты во всех возрастных группах.

Среди девушек 5-7 классов на первом этапе победила Валерия Кац (Гимназия №11), а среди юношей 5-7 классов лучшим оказался Дмитрий Новожилов (СОШ №10). У девушек 8-9 классов первое место заняла Виталия Новоторова (СОШ №7), а у мальчишек-ровесников лидером стал Вячеслав Баландин (СОШ №10). Лучшими спортсменам 10-11 классов стали Румия Абдуллаева (СОШ №13) и Александр Хоменко (СОШ №10).

Среди девушек ССУЗов и ВУЗов победителем первого этапа стала Валерия Перминова (Выборгский ф-л ЛГУ им. Пушкина), а у парней - Сергей Лавонен (Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса). Полный список лучших школ и участников опубликован на сайте Администрации района.