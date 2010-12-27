В Выборге прошел II фестиваль водного туризма

В рамках фестиваля прошел праздничный концерт с участием джазовых коллективов, танцевальных ансамблей, исполнителей бардовской песни.

Седьмого сентября в Выборге, в акватории Финского залива, во второй раз прошел фестиваль водного туризма, удостоенный национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards 2018".

В этом году он, был посвящен Году здорового образа жизни в Ленинградской области и нацелен на популяризацию водного туризма в Ленинградской области, организацию активного отдыха в регионе. Организаторы фестиваля – комитет Ленинградской области по туризму и ГБУ ЛО "Информационно-туристский центр".

Основные мероприятия прошли на набережных 30-го Гвардейского Корпуса и 40-летия ВЛКСМ.

В программу фестиваля были включены соревнования по водным видам спорта, гонки на каноэ и байдарках, красочный парад маломерных судов, выступления квадроциклистов и флайбордистов, мастер-классы и тест-драйвы для детей и взрослых по управлению маломерными судами, конкурсы, презентации различных водных транспортных средств.

В рамках фестиваля прошел праздничный концерт с участием джазовых коллективов, танцевальных ансамблей, исполнителей бардовской песни. Также состоялся Морской танцевальный флеш-моб.

По традиции фестиваль завершился зрелищным фейерверком.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО