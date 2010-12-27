Молодежь Выборга уберет Петровскую набережную в рамках квеста

Молодым жителям Выборгского района расскажут, что такой "Эко - студент".

В Выборгском районе молодое поколение регулярно знакомят с миром экологии и бережного отношения к природе. В ближайшее время в Выборге пройдут интересные квесты на эту тему. Как сообщает сайт Администрации Выборгского района, 15 и 17 мая здесь стартует проект "Прыжок в экологию". Соревнования в рамках мероприятия пройдут под слоганом "Эко - студент". Начало интеллектуальной игры в 14.00.

Мероприятия направлены на развитие студенческого и корпоративного добровольчества в г. Выборге и Выборгском районе, привлечение студентов и рабочей молодежи к практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию. В ходе квестов будут проведены субботники на территории ул. Дальняя и Петровской набережной, д. 1. сайт Администрации Выборгского района

Авторами проекта являются молодежные активисты - воспитанники подростково-молодежного клуба "Вольный" и студенческий волонтерский клуб "Доброволец".Организаторы: МАУ "Дом молодежи", подростково-молодежный клуб "Вольный", студенческий волонтерский клуб "Доброволец" ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. Пушкина" Институт экономической безопасности.

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