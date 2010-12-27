В Выборге пройдет волейбольный турнир памяти Острунского

Традиционно в соревнованиях примут участие порядка 30 мужских и женских команд из Выборга, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

XXIX турнир по волейболу, посвященный памяти знаменитого выборгского волейболиста Михаила Острунского, пройдет в эти выходные на стадионе "Авангард" (ул. Физкультурная, д. 2). Традиционно в соревнованиях примут участие порядка 30 мужских и женских команд из Выборга, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 27 июля в 10.00 - начало игр, 28 июля в 11.00 - торжественное открытие турнира.



Организаторами мероприятия являются МБУ "ФСЦ "Фаворит", федерация волейбола города Выборга и Выборгского района. Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО