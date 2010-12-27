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В Выборге пройдет волейбольный турнир памяти Острунского
Сегодня, 14:18
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KaterinaKono13

В Выборге пройдет волейбольный турнир памяти Острунского

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Традиционно в соревнованиях примут участие порядка 30 мужских и женских команд из Выборга, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

XXIX турнир по волейболу, посвященный памяти знаменитого выборгского волейболиста Михаила Острунского, пройдет в эти выходные на стадионе "Авангард" (ул. Физкультурная, д. 2).

Традиционно в соревнованиях примут участие порядка 30 мужских и женских команд из Выборга, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

27 июля в 10.00  - начало игр,

28 июля в 11.00 - торжественное открытие турнира.
                                        
Организаторами мероприятия являются МБУ "ФСЦ "Фаворит", федерация волейбола города Выборга и Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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