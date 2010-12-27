В Выборге пройдет волейбольный турнир памяти Острунского

XXIX турнир по волейболу, посвященный памяти знаменитого выборгского волейболиста Михаила Острунского, пройдет в эти выходные на стадионе "Авангард" (ул. Физкультурная, д. 2).
Традиционно в соревнованиях примут участие порядка 30 мужских и женских команд из Выборга, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
27 июля в 10.00 - начало игр,
28 июля в 11.00 - торжественное открытие турнира.
Организаторами мероприятия являются МБУ "ФСЦ "Фаворит", федерация волейбола города Выборга и Выборгского района.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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