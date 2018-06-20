В Выборге пройдет концерт "Песни земли псковской" с участием этно-культурного комплекса "Вереск"

Редакция Piter.TV связалась с директором этно-культурного комплекса "Вереск" Еленой Любицкой, чтобы узнать подробнее о мероприятии.

В среду, 10 апреля, в 18.30 в Выборге в рамках проекта "Веков связующая нить" пройдет программа "Песни земли псковской". Редакция Piter.TV связалась с директором этно-культурного комплекса "Вереск" Еленой Любицкой. Концерт будет состоять из трех частей. В первой части будет представлен этнографический аутентичный материал с экспедиций.

Это не тот фольклорный материал, который все привыкли видеть и слышать с экранов телевизоров, а то истинное, что было раньше и осталось нам в наследство от наших предков. Елена Любицкая, директор этно-культурного комплекса "Вереск"

В процессе мероприятия участники рассказывают о былых временах. Специально для мероприятия в течение нескольких месяцев готовились уникальные костюмы для выступлений.

Два костюма будем демонстрировать и рассказывать об этих костюмах, потому что они действительно уникальны. Елена Любицкая, директор этно-культурного комплекса "Вереск"

Вторая часть будет состоять из инструментальной группы. А в третье части запланированы песни финского Выборга.

Мы расскажем, что Выборг в 30-е годы был культурной столицей Финляндии. Очень много печен было сочинено Выборге. Мы сшили тоже финские костюмы для девушек. И песни будут на финском языке о Выборге. Елена Любицкая, директор этно-культурного комплекса "Вереск"

Концерт пройдет во Дворце культуры в среду, 10 апреля, в 18.30. Планируется, что программа будет длиться примерно 1 час 15 минут. Вход свободный.

Организатор отметила, что на предыдущем бесплатном концерте в рамках проекта "Веков связующая нить" зал был полон. Сейчас ожидается также около 400 гостей.