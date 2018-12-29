Выборжане и гости города примут участие в акции "#75помнимблокада"

В городе акция будет проходить 27 января, а площадкой для ее проведения станет площадь Выборгских полков.

В предстоящие выходные дни, 26 и 27 января в городах и селах 47 региона состоится всенародная региональная акция "#75помнимблокада патриотической направленности. Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения блокады Ленинграда. В Выборге и районе акция состоится 27 января, а провести ее планируют на площади Выборгских полков. Принять участие в ней смогут как жители, так и гости города.

Накануне, 25 января, для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда во Дворце культуры Выборга организована концертная программа "Выстоял. Сражался. Победил". Жителям блокадного Ленинграда в торжественной обстановке передадут памятные медали, посвященные 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Начнется акция в два часа дня. Вход - свободный.

Основной целью акции организаторы считают воспитание морального и патриотического духа в сознании горожан и в целом жителей страны. Жители города также считают подобные мероприятия необходимыми и отмечают, что проводить их следует почаще.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО