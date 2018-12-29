В Выборге проходит выставка иллюстрации детской книги "LOOK!"

Выставка продлится до 18 января.

В Выборге открыта выставка иллюстрации детской книги "LOOK!". Площадкой для размещения экспозиции стала городская библиотека, расположенная по адресу: улица Рубежная, 18. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

В книжной коллекции LOOK! есть чудесная книжка, в которой одним из героев является сотоварищ нашего Пинги императорский пингвин Пин. В Антарктиду как турист прибывает мартышка Фип. Пин, радушный хозяин, показывает гостю свою родную землю: огромные айсберги, гигантских китов... А Фип в благодарность знакомит Пина с джунглями.

Выставка продлится до 18 января, вход для всех желающих свободный.

Ранее в Piter.TV: В Выборге пройдет концерт духовной музыки Спасо-Преображенского собора

Источник: пресс-служба Библиотеки на Рубежной