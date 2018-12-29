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В Выборге пройдет концерт духовной музыки Спасо-Преображенского собора
Сегодня, 11:57
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KaterinaKono13

В Выборге пройдет концерт духовной музыки Спасо-Преображенского собора

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Выступление пройдет с благословения Епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.  

В предстоящее воскресенье, 13 января, в 16:00, в Выборге пройдет концерт духовной музыки в исполнении хора Спасо-Преображенского Кафедрального собора. В основу программы положены рождественские песнопения. 

Выступление пройдет с благословения Епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.  

Площадкой для проведения концерта станет Спасо-Преображенского Кафедральный собор, находящийся по адресу: Соборная ул.,1. Мероприятие пройдет при поддержке общественного Объединения "Фаворит Выборг". 

Вход для всех желающих свободный.

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Категории: Выборг, Новости Выборгского района,

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