В Выборге пройдет концерт духовной музыки Спасо-Преображенского собора

Выступление пройдет с благословения Епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.

В предстоящее воскресенье, 13 января, в 16:00, в Выборге пройдет концерт духовной музыки в исполнении хора Спасо-Преображенского Кафедрального собора. В основу программы положены рождественские песнопения.

Выступление пройдет с благословения Епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.

Площадкой для проведения концерта станет Спасо-Преображенского Кафедральный собор, находящийся по адресу: Соборная ул.,1. Мероприятие пройдет при поддержке общественного Объединения "Фаворит Выборг".

Вход для всех желающих свободный.

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