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В Выборге почтили память героя Крымской войны
Сегодня, 15:25
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В Выборге почтили память героя Крымской войны

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Почтить память одного из героев Крымской войны пришли представители комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, руководители администрации Выборгского района

На территории мемориального парка Сорвали прошло возложение цветов к монументу на могиле штуцерного 1-го учебного полка Николая Александрова. Он погиб в ходе битвы при Транзунде 1 (13) июля 1855-гогода и был похоронен в Выборге.

Почтить память одного из героев Крымской войны пришли представители комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, руководители администрации Выборгского района, руководитель общественного движения "Мемориальный парк Сорвали" Алла Матвиенко.

Историк Зинаида Новоселова рассказала собравшимся о самых главных моментах Крамской войны, затем цветы возложили к надгробию рядового Николая Александрова, затем состоялась панихида.

Недавно в Выборгском районе с почестями были преданы земле останки 10 красноармейцев.

Фото: ВКонтакте / Общественное движение "Мемориальный парк Сорвали"

Теги: крымская война, мемориальный парк сорвали
Категории: Выборг, Лента новостей,

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