Видео: на Сорвальском кладбище почтили память матроса Крымской войны

В мероприятии приняли участие консультант комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Владимир Горячев, депутат ЗакСа Михаил Макаров, представители районной администрации, краеведы, историки и др.

На Сорвальском кладбище на прошлой неделе прошла памятная акция, посвященная дню гибели в годы крымской войны 1853-1855 гг. матроса Николая Александрова, похороненного здесь.

В мероприятии приняли участие консультант комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Владимир Горячев, депутат ЗакСа Михаил Макаров, представители районной администрации, краеведы, историки и др.

Исполняющий обязанности председателя комитета по внутренней политике и международным связям районной администрации Александр Карякин отметил важность мероприятия для патриотического воспитания молодежи, сохранения исторической памяти о ратных подвигах наших предков.

Затем состоялись возложение цветов к надгробию рядового Николая Александрова и панихида.

Матрос Николай Александров погиб 1 (13) июля 1855 году при обстреле английской флотилией окрестностей Выборга. Утраченное надгробие было обнаружено в 2015 году в Курортном районе Санкт-Петербурга.

В 2015 году его летом обнаружили под поселком Молодежное в лесу. Оттого, что мы все краеведы дружим между собой и обмениваемся мнениями, именно поэтому этот камень обрел свое место. Алла Матвиенко, председатель общественного движения "Мемориальный парк Сорвали"

Перенести утраченное надгробие получилось благодаря совместным усилиям районной администрации и активистов общественного движения "Мемориальный парк Сорвали".

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Видео: МГ "Наш город"