В Выборге отремонтирован участок проезжей части на улице Ильинской

Кроме того, выполнен и принят дорожный ремонт по ул. Уральской, ул. Октябрьской, ул. Михайловской.

Участок проезжей части на ул. Ильинской в Выборге, который весной текущего года вызывал значительное количество нареканий со стороны жителей и администрации Выборгского района, отремонтирован.

Работы выполнены с заменой основания дороги и двуслойным асфальтовом покрытием на участке 280 квадратных метров.

Срок гарантийного содержания составляет 5 лет.

Напомним, ремонт этого участка производился в 2017 году, но в связи с неудовлетворительным качеством, администрацией Выборгского района работы не были приняты; предъявлены претензии подрядной организации.

Кроме того, выполнен и принят дорожный ремонт по ул. Уральской, ул. Октябрьской, ул. Михайловской.

Заканчиваются работы на ул. Клубной, ул. Рубероидной, ул. Батальонной, ул. Западной, ул. Весенний поток, ул. Большой Гвардейской.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО