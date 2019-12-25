В Выборге открылась выставка «Волшебные мгновенья Рождества»

Свои работы представили умельцы из Сланцевского, Гатчинского и Приозерского районов Ленинградской области.

15 декабря в рамках социально-культурного проекта "Рождество без границ" в лекционном зале библиотеки А. Аалто открылась выставка декоративно-прикладного искусства "Волшебные мгновенья Рождества".

Как сообщила пресс-служба районной администарции, помимо работ выборгских мастеров разного возраста здесь представлены изделия умельцев из Сланцевского, Гатчинского и Приозерского районов Ленинградской области. Работы, выполнены в различных техниках: войлоковаляние, лоскутное шитье, бисероплетение, ткачество и т.д.

Выставка будет открыта до 25 декабря. Согласно санитарным требованиям единовременно посетить её могут до 25 человек.

В этом году к социально-культурному проекту "Рождество без границ" впервые присоединилась библиотека А. Аалто. Так, здесь был организован литературный онлайн-конкурс "Новогоднее настроение". На конкурс были представлены 23 рассказа на новогоднюю и рождественскую тематику.

Отметим, социально-культурный проект "Рождество без границ" реализуется администрацией МО "Выборгский район" при поддержке комитета по культуре Ленинградской области.

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Фото: администрация МО "Выборгский район"