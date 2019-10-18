В Выборге обсудили организацию летнего досуга для детей в 2020-м году

Всего в Выборгском районе проживает более 25 тыс. ребят.

В Выборге обсудили организацию летнего отдыха для граждан. Особое внимание уделят занятости детей, подростков и молодежи. Об этом 10 марта рассказала пресс-служба МО "Выборгский район".

За грядущий летний период местные власти планируют охватить различными видами отдыха и занятости 23 тыс. ребят. Всего в Выборгском районе Ленобласти проживает около 26 тыс. детей и подростков. Для этого на базе школ и учреждений допобразования откроют лагеря с дневным пребыванием для 3 тыс. школьников. В образовательных организациях появятся экологические смены, трудовые бригады и юноармейские отряды. Летняя кампания пройдет под девизом: "Лето славы" в связи с 75-ти летием победы в Великой Отечественной войне.

На содержание лагерей выделят 21 млн рублей, родители смогут приобрести путевки со скидкой — около 6200 рублей вместо 8280 руб. Для некоторых льготных категорий граждан дневной лагерь будет бесплатным.

Кроме того, будут работать загородные оздоровительные лагеря. Они смогут принять 1400 человек. Реализация путевок началась 26 февраля.

Для ребят от 14 до 17 лет организуют временные работы для трудовых бригад. Для подростков проведут экскурсии, тренинги, культурные и спортивные мероприятия.

Досуг обеспечат и тем, кто остался на лето дома.

Фото: pixabay.com