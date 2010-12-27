В Выборге облагородили живую изгородь вокруг памятника Ленину

В городе продолжается благоустройство парков и скверов.

В Выборе продолжаются работы по благоустройству парков и скверов. В частности, работы с "зеленым массивом" ведутся в центре города - на Красной площади. Об этом сообщает сайт районной администрации со ссылкой на местный отдел благоустройства. Так, на прошлой неделе специалисты привели в порядок кустарник, образующий живую изгородь вокруг памятника Ленину. Кустарник избавили от сухих веток и "подкормили" натуральными удобрениями. Эти меры помогут городу продлить жизнь живой изгороди, которая так полюбилась горожанам и туристам.

На этом работы по облагораживанию территории вокруг памятника не завершатся. В планах у районной администрации - высадка новых кустов рядом с объектом, а также ремонт лестниц, ведущих к монументу.

Что касается ближайших планов, то очередные работы по благоустройству уже начинаются в парке Ленина, на набережной Салакка-Лахти, аллее на ул. Димитрова. В числе работ, которые обязан выполнить подрядчик на средства районного бюджета - замена скамеек, вазонов и урн, обновление пешеходных дорожек и уличного освещения.

Для справки: Памятник Владимиру Ильичу Ленину на Красной площади в городе Выборге был открыт в 1957 году. Монумент считается самой крупной статуей в Выборгском районе. Неподалеку от памятника Ленину проходит основные городские культурные и общественно-политические мероприятия.

Фото: пресс-служба Администрации Выборгского района