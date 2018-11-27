Выборгская ФНС проведет день открытых дверей для физических лиц

На мероприятии горожанам расскажут о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и о системе оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.

Федеральная налоговая служба по Выборгскому району Ленобласти проведет День открытых дверей для налогоплательщиков-физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба ИФНС России по Выборгскому району Ленобласти.

На мероприятии местные жители смогут узнать все о ставках, льготах, сроках в муниципальном образовании. Сотрудники ФНС расскажут, кто должен платить налоги и какие возможности оценки качества обслуживания существуют в территориальных налоговых органах. Любой желающий сможет задать интересующий его вопрос. Кроме того, участники смогут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России "Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц". Кроме того, представители ФНС проведут семинар по вопросам исполнения налоговых уведомлений. Он состоится в 11:00 в актовом зале Инспекции, расположенном по адресу: город Выборг, улица Гагарина,27-а.

Для участия в Дне открытых дверей необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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Фото: пресс-служба Федеральной налоговой службы