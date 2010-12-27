В Выборге частично обрушилось историческое здание: объект находится в собственности Росимущества

Появились подробности обрушения каркаса здания на Островной улице в городе Выборге.

В Выборге обрушилась часть стены и карниза исторического здания на Островной улице (дом № 4). Первые сообщения об этом появились в социальных сетях утром 23 марта. На фотографиях с места ЧП видна груда кирпичей и штукатурки. К счастью, никто из жильцов дома и прохожих не пострадал.

Канал Piter.TV узнал подробности происшествия. По предварительным данным, объект находится в собственности Росимущества по Санкт Петербургу и Ленинградской области.

Администрация МО " Выборгский район" ЛО обращалась в Росимущество о передаче здания в муниципальную собственность. На сегодняшний день здание не передано в муниципальную собственность. На данный момент дом не обслуживает ни одно ТСЖ или УК Выборга пояснил наш источник в администрации Выборгского района

Росимущество пока что не комментирует происшествие. В социальных сетях местные жители выражают обеспокоенность в связи с состоянием дома. Люди боятся новых обрушений, в том числе, внутри исторического объекта. Выборжане требуют привлечь собственника к ответственности.

Отметим, что в прошлом здание принадлежало фабрике "Маяк". Несколько лет назад предприятие обанкротилось, однако под контроль муниципальной власти объект так и не перешел.

Фото: Интересные события в Выборге, ВК