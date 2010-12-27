В Выборге арестован мужчина, пытавшийся застрелить незнакомца на улице

В Выборге задержали мужчину, обещавшего пристрелить обычного прохожего.

Утром в Выборге задержали мужчину, который угрожал ружьем прохожему. Об этом сообщили представители пресс-службы МВД по региону.

В полицию обратился потерпевший. Он рассказал, что вблизи дома номер 11 по улице Спортивной неизвестный угрожал ему убийством, размахивая при этом пневматическим ружьем. Злоумышленник не выполнил своих обещаний, а вместо этого скрылся. Оперативникам удалось задержать подозреваемого по “горячим” следам. Полицейские обнаружили мужчину со схожими по описанию заявителя предметами на улице Большая Каменная. У него изъяли оружие.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются вопросом о возбуждении уголовного дела.