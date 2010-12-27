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В Выборге арестован мужчина, пытавшийся застрелить незнакомца на улице
Сегодня, 17:09
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lesjasap
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В Выборге арестован мужчина, пытавшийся застрелить незнакомца на улице

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В Выборге задержали мужчину, обещавшего пристрелить обычного прохожего.

Утром в Выборге задержали мужчину, который угрожал ружьем прохожему. Об этом сообщили представители пресс-службы МВД по региону. 
 
В полицию обратился потерпевший. Он рассказал, что вблизи дома номер 11 по улице Спортивной неизвестный угрожал ему убийством, размахивая при этом пневматическим ружьем. Злоумышленник не выполнил своих обещаний, а вместо этого скрылся. Оперативникам удалось задержать подозреваемого по “горячим” следам. Полицейские обнаружили мужчину со схожими по описанию заявителя предметами на улице Большая Каменная. У него изъяли оружие.
 
В настоящее время правоохранительные органы занимаются вопросом о возбуждении уголовного дела. 
Теги: выборг , пневматическое оружие , угрозы
Категории: Новости СПб

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