В Верховной раде считают, что Зеленский может сбежать в Россию после принятия закона об олигархах

Предполагается, что данный законопроект превратит Украину в монархию.

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко у себя в Telegram-канале заявил, что принятие закона "Об олигархах" может привести к бегству президента Украины Владимира Зеленского в Россию.

Он считает, что этот законопроект превратит Украину в монархию. А руководить страной, по его словам, будет Владимир Первый.

По словам Гончаренко, данный закон позволит также оказывать влияние на СМИ, чтобы журналисты не писали о коррупции.

Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом. Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность"

Гончаренко подчеркнул, что закон был принят без выводов Венецианской комиссии.

Видео: Telegram / ГОНЧАРЕНКО