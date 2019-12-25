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В двух районах Петербурга тестируют "умные" светильники
Сегодня, 13:31
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nastya960

В двух районах Петербурга тестируют "умные" светильники

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Фонари тестируют на участках с низкой и средней интенсивностью дорожного движения.

В системе наружного освещения Петербурга изучается работа светодиодных светильников с модулями индивидуального управления. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

"Умные" светильники тестируют в Василеостровском районе — в Белосельском переулке, в квартале на Наличной улице, 30, а также на Промышленной улице в Пушкине. Фонари тестируют на участках с низкой и средней интенсивностью дорожного движения.

В прошлом году в рамках пилотного проекта было установлено 76 светодиодных светильников, работу которых диспетчер может отслеживать удаленно.

Фото: Ленсвет

Теги: ленсвет, светильники, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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