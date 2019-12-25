В двух районах Петербурга тестируют "умные" светильники

Фонари тестируют на участках с низкой и средней интенсивностью дорожного движения.

В системе наружного освещения Петербурга изучается работа светодиодных светильников с модулями индивидуального управления. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

"Умные" светильники тестируют в Василеостровском районе — в Белосельском переулке, в квартале на Наличной улице, 30, а также на Промышленной улице в Пушкине. Фонари тестируют на участках с низкой и средней интенсивностью дорожного движения.

В прошлом году в рамках пилотного проекта было установлено 76 светодиодных светильников, работу которых диспетчер может отслеживать удаленно.

Фото: Ленсвет