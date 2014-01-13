В Ульяновской области поставки по итогам бизнес-миссий в регионы достигли 1,5 млрд рублей

Алексей Русских рассказал о производственных цепочках региона.

Общая стоимость поставок продукции по результатам заключенных контрактов Ульяновской области с другими регионами страны, а также с Белоруссией и Узбекистаном в сфере промышленной кооперации с первого квартала 2022 года оценивается почти в полтора миллиарда рублей. Соответствующей информацией с сотрудниками ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия" поделился губернатор Алексей Русских. Чиновник пояснил, что власти смогли выстроить порядка 600 производственных цепочек, по которым уже ведется работа.

Заключено более 300 контрактов. <…> Продукции произведено и оказано услуг более чем на 1 млрд рублей, а точнее - около 1,5 млрд рублей. Алексей Русских, глава региона

Губернатор уточнил, что делегация Ульяновской области с бизнес-миссиями объехала практически все Поволжье и вышла за пределы этой территории. В частности, достигнута договоренность с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером о бизнес-миссии, которая приедет в декабре. В 2024 году планируется посетить с бизнес-миссиями Московскую, Кировскую и Самарскую области.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС