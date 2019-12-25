В Уфимской больнице покончила с собой пациентка из-за подозрения на коронавирус

Коронавирус у пенсионерки только подозревался.

В Уфимском инфекционном госпитале из-за коронавируса покончила с собой пациентка.

ИА "Башкиринформ" сообщает, что накануне вечером, 20 мая, в инфекционном госпитале, где проходят лечение пациенты с коронавирусом или подозрением на него, произошло ЧП. Возле корпуса было найдено тело пациентки 1950 года рождения. У женщины коронавирус не был подтвержден, а только подозревался.

Уточняется, что женщина страдала психическим расстройством. Причины произошедшего выясняют следователи.

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