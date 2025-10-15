В Уфе в ДТП с грузовиком погибли два человека

Количество пострадавших в результате аварии не уточняется.

В Уфе в результате массового ДТП с грузовиком погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкортостана.

Инцидент произошел утром 15 октября на пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженова. По данным ведомства, у большегруза Shacman отказали тормоза. Машина допустила столкновение с 10 автомобилями, которые находились в пути следования.

В результате аварии два пассажира одного из легковых автомобилей погибли на месте. Информация по пострадавшим уточняется. Начальник республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на место происшествия. Позже стало известно, что пострадавших доставили в больницу. При этом количество пострадавших не уточнили.

Видео: Прокуратура Республики Башкортостан