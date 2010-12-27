Скончалась народная артистка СССР Гюлли Мубарякова

Актрисе было 82 года.

Народная артистка СССР и РСФСР Гюлли Мубарякова умерла в Уфе в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Башкирии. Прощание с актрисой пройдет 22 февраля.

Гюлли Мубарякова — выдающаяся актриса, талантливый режиссер, прекрасный педагог, кумир нескольких поколений. Она обладала необыкновенной творческой энергией, умела заразить зрителя своей любовью к театру, к актерской профессии, пробудить желание узнать о его мастерах как можно больше. Министерство культуры Республики Башкортостан приносит глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам, поклонникам ее творчества.

- написали на сайте Минкульта

Гюлли Мубарякова родилась в 1936 году в Уфе в семье актера Арслана Мубарякова и поэтессы Рагиды Янбулатова.В возрасте 23 лет она окончил факультет ГИТИСа и начала работать в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури. За свою карьеру она сыграла роли в таких знаковых спектаклях как "В ночь лунного затмения", "Материнское поле", "Не бросай огонь, Прометей", а также принимала участие в съемках фильма "B ночь лунного затмения". За свой вклад в индустрию в 1990 году была удостоена звания Народная артистка СССР.



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Фото:culture.bashkortostan.ru