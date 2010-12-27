Актеру было 83 года.

На 84-году жизни скончался Заслуженный артист России Леонид Сенченко. Об это сообщает пресс-служба театра имени Моссовета. Причины смерти актера не разглашаются.

Леонид Сенченко родился в 1936 году. В 1956 году В 1960 году он окончил ГИТИС. В 1966 году был приглашен в качестве актера в театр Моссовета.

Он был надежным партнером, чутким и восприимчивым. С ним любили работать коллеги, и его охотно приглашали в свои спектакли режиссеры, отдавая должное его уникальной работоспособности и всегдашней готовности к сотворчеству. За пятидесятилетие работы в театре

– сообщили Моссовете

За свою карьеру Сенченко сыграл роли в таких спектаклях, как "Успех", "Небо — Земля", "Передышка в Арко Ирис", "Братья Карамазовы", "Суд над судьями", "ОБЭЖ", "Цитата", "На бойком месте", "Рюи Блаз" , "Пчелка" и др.

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Фото: instagram.com/teatrmossoveta