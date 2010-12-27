Артисты было 73 года.

На 74-ом году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев. Об это сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России. Причины смерти не разглашаются. Похороны состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12:00 мск.

Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам. Светлая память!

– сообщили в Союзе Кинемотографистов

Геннадий Васильевич родился 24 мая 1946 года. После окончания Щукинского театрального училища, он играл в разных театрах страны. В его творческой биографии числится более 80 фильмов, включая роли в "Товарищи полицейские", "Самара", "Человек-приманка" и другие. Он также играл сказочных героев в детской передаче "Спокойной ночи, малыши" и писал стихи и песни ("В снежной шапке сосна", "Качаются сосны, березы…" и другое) \

В 1997 году режиссер Владимир Куропаткин снял о творчестве Геннадия Матвеева фильм под названием "На опушке озябшей души".

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Фото: пресс-служба Союза кинематографистов России.