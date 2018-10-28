Скончался режиссер "Осенних свадьб" Борис Яшин

Кинематографисту было 86 лет.

На 87-году жизни скончался Режиссер киностудии "Мосфильм" Борис Яшин. Об это сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России. Причины смерти кинодела не разглашаются. Прощание с Яшиным состоится 22 февраля в храме Архангела Михаила в Тропареве.

Приносим соболезнования родным и близким Бориса Владимировича.

– сообщили в Союзе Кинемотографистов

Борис Яшин родился в 1932 году в Баку. В 1956 году он окончил Рижское высшее военно-морское училище, а через шесть лет выпустился с режиссерского факультета ВГИКа, а в 1964 года начал работать на студии "Мосфильм". За свою карьеру он снял такие ленты как "Эй, кто-нибудь!", "Пядь земли", "Шуточка", "Осенние свадьбы", "Первая девушка", "Город первой любви" и др.

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Фото: Союз кинемотографистов