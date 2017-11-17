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В сети появилось видео, как в Уфе школьницы жестоко подрались

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В Уфе за школой девочки устроили драку, видео конфликта попало в сеть.

В интернете опубликовано видео из Уфы, на котором две семиклассницы жестоко дерутся. 

По словам директора гимназии, в которой учатся две девочки, известно, что между школьницами возник конфликт. "Причины чисто бытовые, подростковые", - отметил Булат Зинуров. Также он сообщил, что в результате драки никто серьезно не пострадал.

Кроме того, в школе между родителями и буйными подростками состоялся разговор, который, к счастью, закончился миром. Семиклассницы взяты на внутришкольный учет. Полиция не привлекалась. 

Видео: "ВК" - "Новости Уфы и Башкирии от ProUfu.ru

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости России

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