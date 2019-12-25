Глава региона Александр Бречалов рассказал о распоряжении местного правительства.

В Удмуртии вернули обязательный масочный режим. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в собственных социальных сетях. Чиновник рассказал, что в общественных местах населению придется носить средства индивидуальной защиты из-за роста числа новых зараженных коронавирусом. Ограничения вводятся с 11 сентября по распоряжению местной администрации.

Ношение масок станет обязательным условием для посещения магазинов, при поездках в общественном транспорте и такси, при нахождении на остановках, на вокзалах, при посещении зданий органов власти, государственных и муниципальных учреждений.

В свою очередь, владельцы зданий и помещений, где оказываются услуги, должны информировать о необходимости использовать маски, торговые сети и иные организации розничной торговли должны обеспечить масками граждан без масок сообщение правительства Удмуртии

Бречалов отметил, что в регионе растет число пациентов с COVID-19, у которых наблюдаются тяжелые формы течения инфекции. Ситуация обострена у пациентов с хроническими заболеваниями.

Названы регионы, которые до сих пор находятся в "красной зоне" по COVID-19.

Фото: Instagram/brechalov