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Названы регионы, которые до сих пор находятся в "красной зоне" по COVID-19
Сегодня, 8:43
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matveyvn

Названы регионы, которые до сих пор находятся в "красной зоне" по COVID-19

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Сложная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции до сих пор наблюдается в нескольких субъектах.

Названы регионы, которые до сих пор находятся в "красной зоне" по COVID-19. О них рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, пишут "РИА Новости".

Так, по его словам, сложная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции до сих пор наблюдается в Орловской, Мурманской, Самарской, Кемеровской, Кировской, Сахалинской и Курганской области, а также Удмуртии, Ненецком автономном округе, Крыме, Алтайском крае и Еврейской автономной области.

Ранее была опубликована инструкция к вакцине от коронавируса. Срок годности препарата — шесть месяцев. Он противопоказан гражданам, у которых диагностирована гиперчувствительность к какому-то компоненту вакцины, а также людям с тяжёлыми аллергическими реакциями в анамнезе.

Теги: коронавирус, красная зона, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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