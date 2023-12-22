В Тюмени задержали сожителя крестницы, который выносил из квартиры женщины вещи и золото

Сумма ущерба составила 460 тысяч рублей.

В Тюмени полицейские задержали сожителя крестницы, который выносил из квартиры женщины вещи и золото. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По данным следствия, молодой человек тайно похищал чужие дорогостоящие личные вещи и ювелирные изделия, чтобы сдавать их в комиссионные магазины. Отмечается, что хозяйка квартиры на тот момент проживала в другом городе, а вместо нее хозяйничала крестная дочь, к которой иногда приходил ее парень.

Сумма ущерба составила 460 тысяч рублей. При разбирательстве задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант в полном объеме возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб.

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Видео: ВКонтакте / Полиция Тюменской области